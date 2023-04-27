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東涌啟德租賃 4個月共錄破千宗

【明報專訊】本港恢復與海外及內地通關後，除物業買賣市場轉旺外，各區租賃交投亦大幅增加。鄰近機場的東涌區，以及新晉住宅區啟德，均連續4個月錄得逾百宗租賃成交，兩區年初至今已累錄逾1100宗租賃成交。

通關後每月破百宗租務成交

通關後鄰近機場的東涌區租務市場持續做好，中原地產高級分行經理唐啟樂表示，東涌區本月暫錄約120宗租務成交，逼近上月全月約125宗水平，預計4月全月可達140宗租務成交。唐稱，東涌指標屋苑之一的映灣園，位於16座中層C室，實用面積563方呎，2房間隔，望公園及山景，日前獲外籍公司客以月租1.48萬元承租，實用呎租26.3元。業主2018年5月以700萬元買入，租金回報約2.5厘。

公司客1.48萬租映灣園2房戶

以半新盤為主的啟德新區，本月至今暫錄122宗租賃成交，其中啟德跑道區入伙盤維港1號佔30宗，平均實用呎租35元。中原地產分行經理施蒂文表示，維港1號新錄1B座低層D室租賃成交，實用面積330方呎，1房間隔，向西南方、望內園景，以月租1.23萬元租出，實用呎租37元。業主2021年7月以約729萬元一手購入，租金回報約2厘。

入伙租盤有價有市，近月陸續入伙的元朗站The YOHO Hub，剛錄入伙後首宗租賃成交。美聯區域經理王偉健表示，The YOHO Hub第1座高層D室，實用面積872方呎，3房1套連士多房及工人套房間隔，以月租2.75萬元租出，實用呎租約31.5元，屬屋苑首宗租務成交。業主於2022年初以1859.7萬元購入單位，現享租金回報約1.8厘。王補充，The YOHO Hub目前約有20個租盤，以2房為主，入場1房戶叫租由1.5萬元起。

[香港地產]

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