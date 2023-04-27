新地12商場迎黃金周 營業額料升25%

她又預計，本周末起一連5日內地長假，勢將帶動旗下商場人流及營業額分別上升20%及25%。另新地在六大鐵路沿線商場，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場等，連同廣州天環及成都環貿ICD，由即日起再度推出「好賞•同遊」消費禮遇，向來港的內地旅客及北上消費的港人，送上本港商場購物優惠券、內地商場的餐飲券及電影票，優惠價值高達3000萬元。

MOKO等送購物券予訪港內地客

此外，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事張志傑表示，火炭坳背灣街61至63號盈力工業中心地廠，面積約3016方呎，最新以約2940萬元易手，呎價約9748元。原業主1996年3月約693萬元購入，一直作自用，持貨逾27年，帳面獲利約2247萬元或2.3倍。

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