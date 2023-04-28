moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海盈山批預售涉800伙 擬下月推 定價參考揚海 近期一手均呎3.6萬

【明報專訊】近期新盤豪宅交投暢旺，走豪宅路線的港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，相隔逾年半再有全新盤登場。由嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期，早前獲批預售，昨日正式命名為海盈山（LA MONTAGNE），項目由兩座住宅大樓組成，細分為4A及4B期發展，合共提供800伙，最快下月推售。

明報記者 容婌維

海盈山是繼嘉里、信置合作的揚海2021年8月登場後，相隔約20個月後另一個推出的港島南岸全新盤。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目命名「海盈山」，反映樓盤位置得天獨厚，向海迎山；海盈山示範單位及展銷廳準備已屆最後階段，爭取下月推售。湯續稱項目暫未定價，將參考南區豪宅及揚海成交價，並因應景觀作相應調整，而揚海近期一手成交均呎約3.6萬元。

1房351呎起 主打2房及3房戶

發展商初步預計先推出涉及432伙的4A期，該期由項目第2座組成，細分為2A及2B座，預計關鍵日期為2025年3月中，距今約23個月。至於第4B期則涉及368伙，預計2025年5月底落成入伙，距今約25個月。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，海盈山兩期共800伙，實用面積由351至2291方呎，標準戶由389至1517方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打2房及3房戶。

2019年每呎補價高見10587元

海盈山發展權由嘉里、信置及太古地產的合組財團2019年10月投得，每方呎補地價10,587元，屬黃竹坑站上蓋6期項目之中最貴。值得留意，已推售的第2期揚海每方呎補地價為10,576元，為黃竹坑站上蓋每方呎補地價次高項目，該盤2021年8月首張價單折實均呎30,880元，開價創港鐵上蓋項目新高。

九龍區方面，恒地（0016）等六大發展商合作啟德跑道區天瀧，落實下月5日起招標推售首批116伙後，昨公布招標文件，將為買家提供3款付款計劃，另設最多相等樓價兩成二按。資料顯示建築期付款計劃入市天瀧單位的買家，只需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，其後不需支付任何加付訂金，直至收樓時才需要支付95%樓價餘款。

比較下，毗鄰天瀧、由華潤置地（海外）與保利（0119）合作、同樣前臨維港的澐璟，今年2月最新公布招標文件所示，建築期付款計劃入市的買家，則需於簽訂臨時買賣合約時付樓價5%訂金，及後於120天內支付5%加付訂金，至收樓時支付餘下90%的樓價，料天瀧付款計劃有助買家調動資金。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款