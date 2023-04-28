moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

University Hill不足一周收逾萬票 超額68倍

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角University Hill將於明日首輪推售160伙，項目於上周六起收票，於昨日下午1時截止認購登記。新地指，項目共接獲10,398票，當中包括74票為代理入票。以首輪採價單發售的150伙計，超額逾68倍。

University Hill首輪以價單推售的150伙，涵蓋1房至3房戶，折實價437.24萬至1105.83萬元，折實實呎介乎13,357至19,321元。據銷售安排，首批以價單發售的150伙中，100伙屬可享「科研專才/學術人才現金回贈」的指定住宅物業；首輪亦設大手安排。

一太：豪宅市場復蘇之路崎嶇

第一太平戴維斯最新發表的首季住宅市場報告指出，雖然經濟逐漸「復常」，同時有不少專才透過「高才通」來港帶動住宅需求，惟市場快將面對供應過剩狀况，令豪宅銷情受壓，預料豪宅市場今年將面臨崎嶇的復蘇之路。此外，第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群亦指，政府目前存在結構性財政赤字，加上發展商惜售貨尾盤，叫價保持硬淨，是影響豪宅市場復蘇步伐的兩大關鍵因素。

報告指，未來4年預料有逾10萬個一手單位可供出售，相對每年一手物業需求約1.8萬伙，供過於求下，料豪宅成交量將受壓。不過，鑑於發展商對豪宅定價仍強硬，預計今年一手豪宅交投將較淡靜，而豪宅成交料將以銀主盤為主，定價可能較市價有兩成到四成折讓。第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒稱，豪宅氣氛略改善，在全面開關後中檔次豪宅成交量有所上升。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款