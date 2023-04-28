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美聯籲趁星加辣 港可減辣搶人才

【明報專訊】新加坡政府為樓市降溫，昨日公布，對外來人士在當地置業，即時「加辣」將額外買方印花稅（ABSD）由原先的30%大幅調高至60%。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，是次「辣稅」加幅非輕，勢將打擊外地人到新加坡置業的意欲，各國正值「搶人才」，此正是本港「減辣吸才」的黃金機會，呼籲港府徹底寬免合資格專才來港置業需付辣稅。

布少明倡徹底寬免三成辣稅

布少明認為，本港經濟過去3年因疫情受到嚴重打擊，今年初本港正式全面通關，政府應加緊刺激經濟，增強競爭力。他又指，政府雖然已提出眾多「搶人才」措施，其中提出合資格外來人才可成為香港永久性居民後，申請退還在港置業已繳付的30%辣稅，此舉無疑有助人才來港，政策較新加坡寬鬆。

不過，目前在港置業的稅項是「先付後退」，如購入一個3000萬元住宅，買家即要先付30%辣稅、相等於900萬元稅款，待成為香港永久性居民才可獲退還，因此布建議，政府徹底寬免合資格專才來港置業需付的三成辣稅，為疫後的本港經濟加快復常，亦為未來發展帶來新動力。

事實上，地產業界人士不時呼籲政府撤辣，如地產建設商會執委會主席梁志堅早前指，辣稅已完成任務，現時已名存實亡，若不取消屬「阻住地球轉」；而特首李家超則回應指，財政司長陳茂波多次說過，目前評估過這些措施（辣稅）仍然適用。

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