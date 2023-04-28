moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

國企2.55億向「台灣張」購會展廣場

【明報專訊】通關後工商物業交投轉活，更有國企大手入市。其中國企國聯集團旗下子公司，本月初就以2.55億元向投資者張彥緒購入灣仔會展廣場約半層樓面，料為該廈2020年疫情後首宗成交。

爆疫後首錄成交 14年升2倍

資料顯示，會展廣場中層02、08至12室，面積約8206方呎，本月初以2.55億元售出，呎價約3.1萬元，買家為國企國聯集團旗下全資海外子公司錫洲國際有限公司。原業主為有「台灣張」之稱的張彥緒，2009年以8041萬元購入，帳面獲利約1.75億元或2.1倍。

羅守輝3550萬沽荷李活道舖

另裕泰興家族成員羅守輝近期續沽貨套現，其中中環荷李活道77至81A號地下A號舖連閣樓及低層地下，地舖面積約663方呎，連約464方呎閣樓及約470方呎低層地下，共約1597方呎，本月中以3550萬售出，呎價約2.2萬元。舖位由羅守輝相關人士去年初以3300萬元購入，持貨1年多帳面獲利250萬元或約7.5%。

上述單位買家以宏力（中國）有限公司作登記，董事包括郭創華、郭立賢、郭順成，據悉為投資者郭木財相關人士。舖位現由食肆以7.3萬元租用，租金回報約2.5厘。

此外，美聯商業營業董事馬喜明稱，灣仔皇后大道東111號智群商業中心16樓全層，面積約2555方呎，業主以約3270萬元放售，呎價約1.28萬元。

資料顯示，上述物業同由羅守輝相關人士持有，羅氏等於2011年1470萬元購入，若以意向價售出，帳面將獲利1800萬元或1.2倍。另萊坊公布《香港每月物業市場報告》指，3月港島甲廈租金續跌，整體呎租約68.7元，按月下跌0.4%，由今年初至上月累跌1.7%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款