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首季負資產6379宗 跌近五成

【明報專訊】去年本港樓價受新冠疫情大爆發影響而回落，同時令負資產數量增加，惟隨着今年第一季樓價表現回升，負資產個案亦隨之減少。據香港金融管理局最新統計，今年第一季末，負資產住宅按揭貸款的6379宗，較去年第四季末錄得的12,164宗，減少5,785宗或48%。局方表示，相關個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款、或按揭保險計劃的貸款，這類貸款的按揭成數一般比較高。

涉按揭貸款總額344億 挫48%

同時，今年第一季末，有關負資產住宅按揭貸款涉總金額344億元，較去年第四季末錄約663億元，減少319億元或48%。另外，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分金額，由去年第四季末的25億元，減少至今年第一季末的7億元。 另今年第一季末，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款的比率為0.04%，惟數據僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，不包括涉及二按。

中原按揭董事總經理王美鳳指，去年全年本港樓價跌約15%，無可避免令較新承做高成數按揭個案，被列入負資產行列，但今年恢復通關、港府逐步解除防疫措施等利好因素，帶動首季樓巿氣氛向好，樓價於今年首季回升7%，帶動首季負資產數字掉頭回落。她認為，今年首季樓價累計回彈7%後升勢減慢，但轉跌風險不大，預期第二季負資產數字仍維持低水平。

[香港地產]

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