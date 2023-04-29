華潤荃灣工廈申建629伙私宅 涉30萬呎樓面

單位平均465呎 料2027年落成

據城規會文件顯示，上述申請地點位於荃灣丈量約份第443約地段第444號、第458號、第464號、第484號及第488號和毗鄰政府土地，現為海林大廈、利興強中心、露天貨倉，以及東昌工業大廈，地盤面積約5.32萬方呎，申請人建議全面重建。 是次申請由海林大廈業主華潤資本提出，申請人建議分期重建，擬作綜合住宅（分層住宅），以及社會褔利設施（幼兒中心）發展，並略為放寬地積比率、建築物高度限制。

申請人持有地盤A（即海林大廈），建議興建1幢不多於29層高綜合用途建築物，預計提供261個住宅單位，另地盤A低層興建一所幼兒中心，以配合區內社福服務需要。至於地盤B（即利興強中心）、C（即露天貨倉）、D（即東昌工業大廈），每個地盤各興建1幢多於29層高住宅大廈，3幢物業提供368伙。此外，4幢建築物高度限由100米（主水平基準以上，下同），放寬20%至120米，整個項目總樓面約30.53萬方呎。

萬科4.5億統一牛頭角舊樓業權

另一方面，近年積極收購市區舊樓作新發展的萬科香港，再透過強拍，統一牛頭角一籃子舊樓業權；有關物業位於牛頭角定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓3幢舊樓，萬科香港在無對手下，以底價4.525億元投得項目。資料顯示，上述物業佔地7595方呎，若重建為商住物業，最高地積比率為9倍，即重建樓面約6.84萬方呎，每方呎樓面地價即約6615元。可留意是，萬科香港去年底以底價約1.4億元統一毗鄰定富街71至79號項目，預計將來有機會與上述項目一併發展，可建總樓面合共約9萬方呎。

[香港地產]