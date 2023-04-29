moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

朗濤4房5861萬沽 創今年新高價

【明報專訊】綜合市場資訊，4月至今整體新盤成交累錄約835宗之際，新地（0016）大埔白石角University Hill今日首輪推售150伙，同區由鷹君（0041）發展、已屆現樓的朗濤，最新透過招標連售兩伙海景大戶、共涉資逾8602萬元，其中一個4房單位，以逾5861萬元售出，成交價創項目今年新高。

利奧坊‧凱岸3房特色戶售2150萬

上述朗濤第1座10樓A室，連車位成交價5861.6萬元，單位實用2083方呎4房雙套間隔、實呎28,140元；另第2座3樓B室，成交價2741.2萬元，實用1349方呎3房戶，實呎20,320元。

另恒地（0012） 旗下大角嘴利奧坊‧凱岸第1座31樓A室，實用632方呎3房設計、連34方呎平台和316方呎天台，以2150萬元成交、實呎34,019元，創項目成交價及3房戶呎價雙新高。

天瀧日內上載車位銷售安排

同時，恒地牽頭發展的啟德跑道區全新盤天瀧，早前公布首推116伙的銷售安排後，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝（圖）表示，項目將於下月5日起標售116伙，全為三、四房大戶，實用1002至1428方呎，其中向海大單位擁車位認購權，料日內將上載有關車位的銷售安排。

九建（0034）市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，集團旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，4月至今錄約42宗成交，最新售出包括第1座高層B5室，實用215方呎開放式戶，成交價502.8萬元、實呎約2.33萬元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款