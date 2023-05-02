moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高

【明報專訊】本周美國聯儲局議息前，過去周末兩日十大屋苑二手交投回升。中原及美聯統計，十大屋苑過去周末錄14宗成交，創8個周末新高，按周大升逾五成半，連升兩周，重上雙位數水平。若連同昨日五一假期，十大屋苑3日長假共錄16宗成交，其中只有將軍澳新都城於3日長假錄零成交。

連五一假共16宗 美孚最旺佔4宗

3日長假成交量最多為荔枝角美孚新邨，共佔4宗。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨6期蘭秀道34號極高層A室，實用面積932方呎，3房1套間隔，望開揚及園景，以840萬元易手，實呎9013元，低市價約5%。不過原業主2009年8月以490萬元購入，持貨約14年，帳面獲利350萬元或約71%。

總結上月十大屋苑共錄154宗成交，按月回落33.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上月復活節假期為港復常後首個長假期，港人報復式外遊令到樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少。隨市民外遊返港，上月底樓市氣氛已逐步回升。陳又指，市場亦預計本周美國聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於發展商出貨意欲高，訂價吸引，故持續搶佔不少二手客源，導致上月指標二手屋苑交投顯著放緩，惟新盤持續熱賣亦刺激購買力釋放，儘管本周美國議息後或會再加息，但預期息口亦將見頂，故買家亦積極趁勢在二手市場尋寶，帶動周末二手交投回升。

OMA兩房509萬沽 業主3年半蝕16%

個別半新盤再錄蝕讓個案，世紀21天生置業聯席董事何子邦表示，屯門OMA OMA第1A座高層C室，實用面積446方呎，2房間隔，以509萬元易手，實呎11,413元。原業主2019年9月以約579.7萬元一手購入，持貨約3年半，帳蝕70.7萬元或約12%；若連使費計料需實蝕逾93萬元或約16%離場。翻查資料，2021年起陸續入伙的OMA OMA至今錄約5宗二手成交，全屬蝕讓個案。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款