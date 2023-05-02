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黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖

【明報專訊】恒地（0012）紅磡必嘉坊項目正發展得如火如荼之際，惟整個項目內的黃埔街18至20A號舊樓，因有業主持有該地段逾20%業權，為現時該地段最大的落釘戶，令項目至今尚未能成功統一業權，成為必嘉坊王國發展的絆腳石。不過，隨着去年底政府向立法會提交放寬強拍門檻，恒地有望統一該物業的業權。

據悉，恒地必嘉坊項目橫跨黃埔區4條街道，即黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，該一帶的舊樓已陸續被拆卸，目前只餘黃埔街與寶其利街的兩組舊樓尚未拆卸，目前只得黃埔街20號地下金源燒腊茶餐廳如常營業。

持黃埔街兩成業權 向恒地索價2億

本報記者向燒味舖老闆關位源查詢出售商舖最新情况，關位源一改傳媒大友好的作風，表示「封口唔講」，並着記者向恒地查詢。據悉，關位源目前持有樓齡逾65年的黃埔街20號地舖，以及黃埔街18至20A號2個住宅單位，業權合共逾20%，恒地一直與關氏接洽，惟關氏態度頗強硬，三項物業索價2億元，買賣雙方陷於拉据局面。

購明安街舖 疑為搬舖作準備

本報發現，關氏上月中透過德圖有限公司，斥資3880萬元購入紅磡明安街13號黃埔唐樓地下B104號舖，鄰近黃埔街恒地必嘉坊地盤及寶石戲院，面積約1300方呎，呎價約2.98萬元。商舖目前租予日本鐵板料理，月租8.18萬元，即買家可享租金回報約2.5厘，疑為搬舖做準備。原業主2013年7月以2650萬元購入，即持貨快將10年，帳面獲利1230萬元或46%。

此外，在購入明安街商舖前，關氏今年2月向市建局沽出位於土瓜灣道1號地下商舖，面積約1200方呎，成交價3978萬元，呎價逾3.31萬元。資料顯示，關氏2016年12月1945萬購入舖位，持貨逾6年，帳賺2033萬元或逾1.04倍離場。

明廚13萬租前教協1850呎舖

另資料顯示，原由教協解散前持有的銅鑼灣堅拿道西永德大廈部分舖位，地舖部分以13萬元由食肆租用，呎租約70元。獲承租的部分為永德大廈地下8、9號舖，面積約1850方呎，本月中以月租13萬元租出，呎租約70元，租約期至2026年3月，為期3年。舖位由高明創富投資有限公司租用，據資料顯示，公司商業名稱為「明廚」，而公司註冊地址位於油麻地一地舖，現為明廚中菜館，出售海鮮及雞煲等地道粵菜。

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