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五一效應 新地商場營業額升25%

【明報專訊】疫後迎來首個五一黃金周，新地（0016）其中15商場包括觀塘apm、銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，過去3天五一連周末長假人流旺，按年增30%，多區商場現大額消費個案，反映疫後旅客消費欲大增，營業額按年增25%。

馮秀炎：豪客掃10部iPhone

新地執行董事馮秀炎稱旗下15商場早前加碼推1500萬元消費獎賞，以高回贈策略吸客，多區出現大額消費個案。在旅遊區如尖沙嘴、元朗、銅鑼灣等商場均見旅客購物爽手，包括有買15萬元名表、或整套逾1.7萬元的鉑金護膚品、一次買10部iPhone送禮自用等個案。馮又指，地區商場亦見自由行旅客，有一次過購買一籃藥油及保健品、或一口氣買幾套護膚品，單價逾6000元。亦有旅客因對香港購物有正貨信心，特地來港買近6萬元翡翠手鐲、及單價近4萬元的金飾、名表等。

母親節餐廳預約近九成爆滿

另新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮稱，旗下12個商場營業額亦按年增25%，尤其鄰近口岸的3商場，包括上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，不但人流按年大幅上升，更錄得多宗大額消費，創今年初通關後新高。她又指旗下12個商場中以珠寶首飾及電子產品的商戶最受惠，銷情大幅增長兩成半，人流大升兩成，並展望月中母親節的到來，相信不少市民會選購禮物送贈母親，亦會聚餐慶祝，不少餐飲商戶表示餐廳預約已近九成爆滿，預料會推動生意額進一步攀升。

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