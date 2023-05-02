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通關帶動 擎天均呎重上3萬

【明報專訊】以往獲內地客追捧的九龍站上蓋豪宅屋苑，自通關後樓價亦出現大幅反彈，其中擎天半島，4月份錄得一宗海景大單位成交，呎價及成交價均創近期新高，帶動屋苑均呎自去年11月以來重上3萬元大關。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行經理鄭樹輝表示，擎天半島本月暫錄2宗成交，最新成交位於1座中層D室，實用1344方呎，4房2套連多用套房間隔，享海景，新近以4280萬元易手，實呎31845元，成交價及呎價均為屋苑自去年7月後的高位；原業主早於2003年3月SARS爆發期間以702.8萬元一手購入，持貨約20年，帳面賺逾3577萬元或逾5倍。不過，受樓價回升，以及同屬九龍區的啟德有多個新盤於今年陸續應市影響，料擎天半島次季交投將較為緩慢。

新香港人3095萬購藍灣複式戶

其他屋苑亦頻錄大額成交，資料顯示，小西灣藍灣半島7座複式戶，實用1353方呎，4房1套連工人套房間隔，單位上層連雙露台，享海景，近日以3095萬元易手，實呎22875元，除為屋苑自2017年後再有複式戶成交外，做價亦為屋苑近6年來新高。資料顯示，新買家英文名屬普通話拼音，但只需支付4.25%印花稅，料為新香港人，並以首置名義購入上址。原業主於2007年1388.8萬元購入，帳面升1706.2萬元或1.2倍。

此外，市場消息稱，樓齡約40年的中半山愛都大廈3座高層F室，實用2888方呎，4房間隔，最新以約1.4億元售出，實呎約48476元。物業由資深舖位投資者黎金元2014年以約1.1億元購入，持貨約9年，帳面獲利3000萬元或27%

投資者1.4億沽愛都4房戶

部分於樓價低迷期入市業主沽貨勁賺離場。美聯聯席區域經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座高層G室，實用548方呎3房戶、望公園景，以585萬元易手、實呎10675元。 原業主2008年底金融海嘯期間，以117.68萬元購入，持貨約14年多，帳面獲利約467.32萬元或近4倍。

另外，中原地產分行資深分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島12座高層D室，實用653方呎，3房1套間隔，望海景，以1250萬元沽出，實呎19142元，較今年初同類單位做價升150萬元或14%。原業主於2018年初以1210萬元購入，帳面獲利40萬元或約3%，但連使費計料實蝕約20萬元或約2%。

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