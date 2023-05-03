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東港城3房重上900萬 9個月首見

【明報專訊】本港首季經濟增長2.7%，扭轉對上一季收縮局面，樓價同時亦隨大市反彈，不少屋苑都錄得近期新高成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城2座高層A室，實用面積623方呎，3房1套間隔，以910萬元成交，重返去年8月屋苑3房900萬元水平，實呎14,607元。原業主1998年440萬元購入，持貨約25年，帳面獲利470萬元或逾倍。屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，實用面積同屬623方呎的7座中層A室，以838萬元易手，實呎13,451元，做價與是次成交低72萬元或8%。

中原高級資深區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣德福花園錄得本月首宗成交，F座高層13室，實用面積517方呎，2房間隔，享內園景，以750萬元成交，實呎14,507元，呎價為屋苑去年6月後新高。原業主2020年3月752萬元購入，持貨滿3年，帳面微蝕2萬元，料實蝕40萬元或5%。

德福2房實呎1.45萬 近一年新高

元朗Yoho Town則錄得一手業主沽貨勁賺個案。美聯首席高級營業經理蔡沚錡表示，Yoho Town 3座中層A室，實用面積516方呎，3房間隔，獲用家以805萬元承接，實呎15,601元。原業主2003年以143萬元一手購入，帳面獲利約662萬元或4.6倍。

Yoho Town 3房805萬沽 20年升近5倍

美聯首席高級營業經理蔡玉峰指，鰂魚涌康怡花園錄得本月首宗成交，F座高層16室，實用面積685方呎，3房1套間隔，因樓層較高，可望海景及開揚市景，屬罕有放盤，以1238萬元易手，實呎18,073元。上述物業原業主2003年12月約290萬元購入，帳面獲利948萬元或3.27倍。

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