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University Hill連沽6伙特色戶 總值5362萬

【明報專訊】市場聚焦今日開展次輪銷售、以發價單推出191伙的新地（0016）大埔白石角University Hill，連同系內另3個樓盤，昨售出至少9伙、吸金逾1.6億元；當中九龍站天璽天鑽璽72樓D室，實用1422方呎4房戶，成交價達8489.44萬元，實呎5.97萬元，為項目本月首宗一手成交。

高見1171萬沽 最高實呎2.19萬

University Hill透過招標售出6伙特色戶，屬1房至3房設計，實用273至574方呎，各連花園或天台，成交價522萬至1171.18萬元，實呎1.91萬至2.19萬元，涉銷售總值逾5362萬元。至於今日次輪發價單開售的191伙，接獲逾1.04萬票（料以首輪銷售向隅客重新入票為主），超額54倍。

天璽4房戶實呎逼6萬

另元朗錦田PARK YOHO Bologna，售出第8A座17樓B室，實用685方呎，3房間隔連天台，成交價1272萬元，實呎1.85萬元，買家可半價購買九巴月票2張一次，以及獲5000元回贈。此外，何文田Prince Central以924.2萬元售出11樓C室，實用303方呎1房戶，實呎3.05萬元。

其他一手成交方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤新錄本月首宗一手成交，為第7A座地下A室，成交價2888.8萬元，實用1343方呎3房間隔，另連花園，實呎2.15萬元，買家成交期1080日，可提前入住，及獲代繳15%稅項開支。萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，售出15樓實用842方呎D室3房戶，成交價2778.6萬元，實呎3.3萬元。

另外，華懋何文田站瑜一第1C期，亦錄本月開齋成交，以1342.79萬元售出第5B座17樓C室，實用465方呎2房戶，實呎2.88萬元。

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