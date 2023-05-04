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規劃署不反對新地元朗地建2771伙

【明報專訊】發展商積極拓展新界西北用地，新地（0016）持有的元朗米埔錦壆路項目，原獲批建洋房項目，2021年向城規會改作分層戶發展，由71幢洋房大增約38倍至2771伙、平均面積約460方呎的分層住宅，同時加入社福元素，項目總樓面約132.82萬方呎。據規劃署文件顯示，該署原則上不反對有關申請，預計明日將獲城規會通過。

據城規會文件顯示，地皮位於元朗米埔錦壆路丈量約份第104約地段第3054號多個地段，處於區內大型老牌洋房屋苑錦綉花園以東，並鄰近未來港鐵北環線牛潭尾站，地皮涉約70.71萬方呎，現劃為「住宅（丁類）」，申請人要求改劃為「住宅（丙類）」，擬議地積比率由原先的0.2倍增加至1.88倍，擬建14幢分層住宅大廈，提供涉及2771伙。

附近兩地已借出興建簡約公屋

值得留意，除上述項目外，新地在米埔尚持有兩個地段，分別為攸壆路丈量約份第104約地段第3211號多個地段，和攸壆路丈量約份第104約地段第3054號多個地段，新地早年已向城規會申請作住宅，分別擬建1228及1249伙。

不過，新地早前將兩地借出作興建簡約公屋，計劃以組裝合成建築法（MiC）興建17幢3層高的住宅大樓、2幢1層高的多用途社區大樓、9幢1層高的屋宇裝備大樓等，提供2150伙住宅，最快2025年初落成。

嶺南小學舊址建44伙料獲批

此外，有財團早前就港島東半山司徒拔道24號豐景台、司徒拔道15號、東山臺7號嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，申請重建為44伙豪宅，涉約9.4萬方呎樓面。城規會將於明日審理該申請，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對有關改劃，料獲城規會通過。

資料顯示，上述地盤面積約4.27萬方呎，毗鄰新地旗下的豪宅新盤CENTRAL PEAK。

申請人擬議地積比率3.51倍發展，擬建3座3層高洋房、3幢5至12層高分層住宅，住宅樓面涉約9.42萬方呎；另提供不多於70個牀位的安老院舍。

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