孩之寶租九龍灣恒生中心 涉3層近8萬呎 料月租近200萬

6年租期 另有3年續租權

樓高15層的恒生中心，早在1995年便獲恒生銀行以約10.9億元購入該廈10層，多年來一直作自用，據悉，去年底恒生銀行首度推出部分樓層放租，據代理指，涉及樓層為17至22樓共6層，每層樓面約2.6萬方呎，呎租叫價約25元水平。

據本報記者早前觀察，上述6層樓面中，已有5層獲承租，其中18至20樓，由孩之寶遠東有限公司租用，租約期至2029年，為期6年，另有3年續租權。

市場人士估計，上述單位呎租約25元，料月租約195萬元水平。資料顯示，孩之寶原租用尖沙嘴海港城九倉電訊中心及世界商業中心，若參照該廈目前呎租約35元水平計，料今次新租的恒生中心呎租，就較海港城呎租低近三成。

呎租或低海港城近三成

事實上，該5層已獲承租之樓面中，最早租出的為22樓，由2021年獲電視廣播（0511）收購的本地網購平台士多Ztore於去年底租用，以呎租約24元計，估計月租約62萬元。另17樓則由國際時裝公司PVH Far East Limited租用，市場估計呎租約25元，月租約65萬元。

值得一提，身為變形金剛、大富翁等家傳戶曉的玩具品牌代理商，孩之寶近年大展拳腳，最矚目是在疫情高峰期，與愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte合作，以月租約100萬元租用銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下複式舖作本港首間變形金剛餐廳，較時裝品牌Burberry在2015年高峰期以880萬元續租租金大跌近九成。