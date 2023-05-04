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華潤置地1.4億增購油塘工廈 呎價5661元

【明報專訊】油塘逐漸由工業區轉型至新晉住宅區域，有發展商趁勢吸納內區內物業。資料顯示，油塘東源街4號華東貨倉3樓全層，面積24,732方呎，成交價1.4億元，呎價5661元。登記買家為好時辰國際有限公司（GOOD HOUR INTERNATIONAL LIMITED），為華潤置地旗下公司。就上述成交向華潤置地查詢，該公司回覆指，項目正進行相關程序，稍後會再公布詳情。

原業主為中國陶藝進出口有限公司，1988年以900萬元買入上址，持貨約35年，帳面獲利1.31億元或逾14.5倍。翻查資料，華潤置地早已在1996年透過華潤水泥收購該廈地廠，涉及3500萬元，及後再購入該廈不同樓層的單位，連同上述物業在內，共涉資約10億元。外界估計，華潤置地統一業權後，將申請改劃住宅。

累斥10億入貨 市場料未來申改住宅

零售市况轉佳，有投資者購入商舖投資。資料顯示，尖沙嘴加拿分道8號嘉芬大廈地下R舖，面積約350方呎，上月下旬以2000萬元易手，登記買家為RUBY PROFIT LIMITED，公司董事為盛滙商舖基金創辦人李根興。

原業主在1981年5月以170萬元購入，持貨約42年，帳面獲利1830萬元或逾10.7倍。

波斯富街寶明大廈地舖放售

另外，盛滙商舖基金放售銅鑼灣波斯富街寶明大廈地下D舖，美聯旺舖高級營業董事林偉文表示，該舖面積800方呎，意向價約7200萬元，折合每呎約9萬元。現由一家時裝店租用，租約至今年5月中。

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