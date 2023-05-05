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University Hill 2A期次輪191伙沽清 2B期隨即上樓書涉688伙 最快今開價

【明報專訊】美國聯儲局本周再加息0.25厘後，多家本港大型銀行亦宣布上調最優惠利率。不過按息調高似乎未有對新盤市場造成影響，昨日以價單形式次輪推售191伙的新地（0016）大埔白石角University Hill第2A期，仍即日沽清，發展商亦隨即上載項目2B期樓書，涉及688伙，最快今日公布首張價單，以搶佔市場購買力。

明報記者 容婌維

University Hill第2A期自上周六開售，至昨天不足一周內累沽約348伙，佔該期607伙約57%。次輪銷售於昨日早上10時起展開，市場消息稱，開售約7小時後，以發價單形式推出的191伙即全數沽清。新地副董事總經理雷霆表示，雖然聯儲局輕微加息，惟本港主要銀行的最優惠利率，只作出更輕微調升，相信現時大部分人都確認美息快將見頂，換言之，加息對樓市的壓力基本上已不大。他續稱，最近政府公布經濟數據向好，集團開售的University Hill，再次看到大批準買家等候揀樓的萬人空巷場面，反映市民置業信心繼續加強。

雷霆：加息對樓市壓力不大

事實上，雖然第2A期仍有逾四成單位未售出，但新地已加快部署推售第2B期，昨突擊公布樓書，最快今日開價。University Hill第2B期提供688伙，由5座住宅組成，實用面積218至936方呎，涵蓋開放式至3房間隔。值得留意，2B期住宅部分內設安老院舍，位處優景閣5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓。

受University Hill第2A期次輪沽清帶動，新盤市場5月至昨日首4日成交增至約250宗，而昨日亦不乏其他大額成交。太古地產（1972）旗下已屆現樓灣仔EIGHT STAR STREET，昨招標售出21樓A室，實用面積913方呎，3房間隔，成交價4350萬元、實呎47,645元，為項目2021年3月推出以來成交價次高。

EIGHT STAR STREET三房4350萬沽

恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，今日起推出首批116伙招標，而毗鄰華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的澐璟，昨售出第6座12樓C室，實用面積902方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價2733.06萬元，實呎3.03萬元。澐璟自去年至今累售87伙，套現總金額涉逾42.55億元。

另外，信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙，本月暫累沽約5伙、吸金逾9737萬元，包括昨沽出2座26樓B室及3A座6樓A室，實用面積分別741及826方呎，皆屬3房間隔，成交價2292.86萬及2200萬元，實呎3.09萬及2.66萬元。

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