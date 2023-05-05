雅居樂突取消龍圃別墅強拍

就上述消息向雅居樂查詢，該公司回覆本報表示，集團已經準備好參與定於今天舉行的強拍，包括強拍所需的按金，但由於律師審查小業主的業權時發現有問題，須由該業主自行跟進處理，集團讓該小業主完成有關手續才進行強拍，對方同意盡快處理，而強拍執行人也同意押後。雅居樂表示，希望盡早統一龍圃別墅業權，並會參與下一次強拍。

指業權有問題押後強拍

資料顯示，龍圃別墅地盤面積2.16萬方呎，物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，若重建料可以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價近1.5萬元。

翻查資料，流拍或棄拍等為近年罕見，陳樹渠家族後人旗下寶聲集團在2020年11月，持有逾八成業權的九龍城獅子石道73至75號，寶聲未有派代表出席強拍，令項目首次出現「流拍」。寶聲集團董事長陳燿璋當時解釋，強拍項目底價逾2.23億元太高，法庭無考慮2019年社會運動及疫情帶來的影響。

另2020年7月由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，在強拍前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣被急煞停，是《強拍條例》自2000年實施以來首見。項目隨後在2021年7月舉行強拍，底價19.26億元，鄧成波兒子鄧耀昇當時雖然有到場，惟鄧氏未有承價，最終「流拍」收場，鄧氏指不承價純屬商業決定。