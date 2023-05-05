moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

雅居樂突取消龍圃別墅強拍

【明報專訊】由內房雅居樂（3383）持有大部分業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅，今年3月獲批強拍令，底價9.66億元，項目原定於今日進行公開拍賣，惟負責有關拍賣會的測量師行表示，根據受託人指示，取消原定今日舉行強拍。

就上述消息向雅居樂查詢，該公司回覆本報表示，集團已經準備好參與定於今天舉行的強拍，包括強拍所需的按金，但由於律師審查小業主的業權時發現有問題，須由該業主自行跟進處理，集團讓該小業主完成有關手續才進行強拍，對方同意盡快處理，而強拍執行人也同意押後。雅居樂表示，希望盡早統一龍圃別墅業權，並會參與下一次強拍。

指業權有問題押後強拍

資料顯示，龍圃別墅地盤面積2.16萬方呎，物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，若重建料可以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價近1.5萬元。

翻查資料，流拍或棄拍等為近年罕見，陳樹渠家族後人旗下寶聲集團在2020年11月，持有逾八成業權的九龍城獅子石道73至75號，寶聲未有派代表出席強拍，令項目首次出現「流拍」。寶聲集團董事長陳燿璋當時解釋，強拍項目底價逾2.23億元太高，法庭無考慮2019年社會運動及疫情帶來的影響。

另2020年7月由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，在強拍前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣被急煞停，是《強拍條例》自2000年實施以來首見。項目隨後在2021年7月舉行強拍，底價19.26億元，鄧成波兒子鄧耀昇當時雖然有到場，惟鄧氏未有承價，最終「流拍」收場，鄧氏指不承價純屬商業決定。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款