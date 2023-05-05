投行高層3.5萬租寶馬山花園

自僱人士租薈藍 預付1年租近16萬

青衣則有租客預繳全年租金。中原分行經理李子清表示，青衣新入伙盤薈藍租務活躍，近日有本港自僱人士，以月租1.3萬元承租屋苑最後一個海景分層租盤，單位位於高層A6室，實用203方呎開放式戶，實用呎租約64元。由於業主原屬意租予固定收入人士，租客因此預繳全年租金涉約15.6萬元，終打動業主。業主於2021年以505.7萬元一手買入，租金回報約3.1厘。

中原：啟德上月189宗租賃個案

至於近月租賃活躍的啟德區新區，中原分行經理施蒂文表示，4月份全月錄約189宗租賃成交，雖未能打破3月逾200宗水平，但交投仍然暢旺。

區內新錄天寰租賃成交，位於第3座中層L室，實用273方呎，開放式間隔、望市景，以1.5萬元租出，實用呎租55元，業主2017年以約558萬元一手購入，租金回報約3.2厘。