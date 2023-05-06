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University Hill 2B折實均呎1.6萬 港銀加息後開價 與上期相若1房454萬起

【明報專訊】本港大型銀行跟隨美國加息後，新地（0016）持續加快推盤步伐，旗下樓花期約13個月的大埔白石角University Hill第2B期繼前日上載樓書後，昨日隨即公布首批138伙價單，折實均呎16,288元，與上月推出的2A期首批折實均呎相同，並同樣較1期Silicon Hill去年5月推出首批折實均呎17,498元低近7%。發展商指今張價單定價與2A期首批相若，而2B期將於今日起收票，最快下周開售。

明報記者 容婌維

值得留意，早前曾入票2A期的買家，可經簡單程序再登記參與第2B期銷售。新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2A期首兩輪推售銷情理想，以價單形式發售的341伙「一件不留，全部沽清」，連同標售的7伙單位為集團套現接近25億元。他強調，加快推出第2B期是為了讓準買家購入不同景觀及座向的單位，而第2B期開價與項目第2A期首張價單相若，可謂延續「高才無敵價」。

今起收票 最快下周開售

今期首批涵蓋22伙1房戶、93伙2房戶、23伙3房戶，實用293至729方呎，價單定價533.6萬至1599.84萬元，價單實呎15,426元至21,946元，最高折扣維持與上期相同的15%，折實價453.56萬至1359.86萬元，折實實呎13,112至18,654元。 入場單位為優景閣3座1樓A5室，實用面積293方呎，1房間隔，折實價453.5萬元，折實實呎15,480元。

2B期折扣優惠及付款辦法條款與2A期相同，發展商續為採建築期付款計劃（最高折扣10%）購入指定單位（下稱專才單位）買家提供最高相等於樓價7%現金回贈，包括5%「科研專才/學術人才現金回贈」及2%「置安心．利息補貼現金回贈」。值得留意，2B期首批設47伙或約34%專才單位，較2A期首批提供75伙或約六成比例少。

專才回贈伙數佔首推34%

以今批定價最低專才單位優景閣3座7樓A5室為例，假設買家以建築期付款折實樓價531.12萬元入市，買家如期付清樓價、符合專才資格、及不採用「置安心．第一按揭貸款」，可獲約37.17萬元的現金回贈，即實際樓價約為493.95萬元，對比價單定價590.14萬元，實際獲得約16.3%折扣，較即供最高直減折扣15%高。項目2A期前日進行次輪銷售，即日沽清以價單發售的191伙，套現逾13億元。新地代理總經理胡致遠表示次輪共2組買家購入2伙，2組客人均稱購入單位中，1伙作自住用途，另1伙作投資。

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