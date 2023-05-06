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天瀧首日收雙位數標書 入標價3000餘萬起

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角University Hill前日次輪發價單開售191伙清袋，帶動本月一手成交增至約270伙之際，另一焦點新盤、恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，昨日起推出首批116伙、實用1002至1428方呎的3房、4房單位招標，發展商接獲雙位數標書，入標銀碼3000餘萬至5000餘萬元，料日內會上載成交紀錄。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，對天瀧招標反應感滿意，現正由律師跟進相關文件手續。市場估計，天瀧首日收到至少12份標書。

澐璟3房逾2938萬成交

同區華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，連日錄得成交，最新售出第6座26樓C室，實用903方呎3房間隔，成交價2938.18萬元、實呎3.25萬元。澐璟去年底推出至今累售88伙，吸金逾42.8億元。

另新地旗下何文田現樓天鑄1期，新售出第7座23樓B室，實用1066方呎3房間隔，作價逾4041.4萬元、實呎3.79萬元，買家成交期90日，為項目逾半年來首宗一手成交。嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸第2期揚海，新錄本月首宗一手成交，售出第1A座23樓C室、實用524方呎2房間隔，成交價1806.24萬元、實呎3.44萬元。至於希慎（0014）及香港興業（0480）合作的大埔林海山城，新售出第9座3樓B室，實用1187方呎3房間隔，成交價1994.16萬元、實呎1.68萬元；項目去年8月推出至今累售20伙，吸金約5億元。

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