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太古華廈工廈批強拍 底價逾51億破紀錄

【明報專訊】太古地產（1972）進一步擴大鰂魚涌太古坊王國，收購多年的鰂魚涌船塢里8號華廈工業大廈，昨獲土地審裁處批出強拍令，底價51.25億元，較毗鄰仁孚工業大廈在2022年2月獲批強拍，其底價50.526億元還要高，創本港物業強拍史上最貴底價項目。

擬與毗鄰仁孚工廈重建78萬呎商廈

太古地產發言人回應，歡迎土地審裁處就華廈工業大廈頒下強制售賣令，若公司成功投得該廈所有業權，計劃將該處用地連同毗鄰仁孚工業大廈，重建作辦公樓及其他商業用途，總樓面達77.9萬方呎。資料顯示，該物業位於船塢里8號，1972年落成，現為20層高工業大廈，1至19樓每層提供4個單位。申請人於2018年入稟強拍時，當時持有物業逾81.6%業權，據悉，現時僅餘7個單位尚未收購。

太古地產一直銳意擴展港島東區的太古坊王國，除仁孚工業大廈及華廈工業大廈外，鄰近太古坊的海灣街9至29（單號）海灣大廈、海灣街31至39（單號）和糖廠街33至41號（單號）海傍大廈，亦在去年6月提出強拍申請，該地盤面積約2萬方呎，太古地產現持有介乎87.5%至93.64%業權，兩幢物業估值約12.03億元，擬重建作商業用途，若以地積比率15倍計，預計可建樓面約30萬方呎。

太古坊二座出租率56%

另太古地產昨公布今年首季營運數據，香港整體辦公樓租用率94%，較去年第四季96%跌2個百分點，當中太古廣場租用率跌1個百分點至96%，租金跌11%，呎租95至115元。整體太古坊租用率跌1個百分點至95%，租金下調9%，其中新入伙太古坊二座呎租逾50至逾60元，目前出租率56%。零售物業方面，太古城中心和東薈城名店倉維持100%租用率，首季零售銷售額增長分別20.2%及96.1%；太古廣場購物商場維持96%不變，零售銷售額增長68.6%。

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