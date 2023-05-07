就業數據佳 美股三大指數向上

道指1周累跌1.24%

道指上周五收報33,674點，升546點或1.65%，亦企穩於10天線（33,658點）以上，未有因過去四連跌而逆轉短期走勢形態；標指收市升1.85%，報4136點；納指亦升2.25%，報12,235點。一周累計，三大指數以道指跌幅最大，達1.24%；標指跌0.8%；納指升0.07%。歐洲股市上周五全線向上，德股升1.44%；英股及法股分別升0.98%及1.26%。

蘋果公司（美：AAPL）業績勝預期，股價收市升4.69%至173.57美元，是表現最強道指成分股；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升5.5%；英特爾（美：INTC）是唯一下跌的道指成分股，收市跌0.8%至30.99美元。

地區銀行股反彈 PacWest升逾八成

美國地區銀行股出現報復式反彈，PacWest Bancorp（美：PACW） 大升逾八成，Western Alliance Bancorp（美：WAL）升近五成，惟以過去一個月計，股價仍錄跌幅；大型銀行如花旗（美：C）及摩根士丹利（美：MS）分別升3.16%及2.75%。外電引述知情人士稱，美國證券交易委員會（SEC）正在調查第一共和銀行（First Republic Bank）管理層，有否利用內幕訊息進行不當交易。

恒指夜期上周五收報20,134點，升150點，較恒指收市高水85點；港股ADR比例指數收市報20,214點，升0.825%或165點，匯控（0005）架構重組檢討和固定股息兩項決議案正式被否決，其ADR收市亦升逾3%，折合報59.97港元，較港收市價高2.61%。

分析：恒指企穩20200點 可改善走勢

第一上海首席策略師葉尚志認為，美國銀行業危機仍未解決，美股上周五炒上有如「壞消息當好消息」。近日港股主要由中資股撐市，本周更要看A股走勢，如企穩於20,200點水平，相信可改善目前的技術走勢。

[香港地產]