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聖路易斯聯儲行長：或需進一步加息0.5厘

【明報專訊】美國聯儲局上周一如市場預期加息0.25厘後，未來走向繼續左右大市，不過聯儲局官員對加息已經告一段落有不同表述。被視為美聯儲「鷹王」的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，對美國經濟的基本預測是增長繼續緩慢，就業市場緊張情况緩和，通脹逐步回落，聯儲局仍可能令美國經濟實現軟着陸，對6月是否加息持開放態度。

布拉德支持美聯儲上周加息25個點子，至5厘至5.25厘的區間，預期通脹回落幅度將變得溫和，可能需進一步加息0.5厘，令通脹穩步下降。他又稱，聯儲局仍有機會讓通脹回落至2%的目標，但不會令經濟陷入衰退。

芝加哥聯儲行長：6月加息言之尚早

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，基於4月非農數據表現強勁，預期6月議息需要加息是「為時過早」。他又稱，地區銀行危機後，特別關注信貸情况，因為信貸緊縮與經濟衰退有一定關連，但以信貸緊縮情况來判斷貨幣政策的走向仍言之尚早，預期信貸緊縮可能會減緩經濟增長，將促使聯儲局官員稍作考慮加息的可能性。不過，「 新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，美聯儲已實施本輪加息周期的最後一次加息，預料未來不會進一步加息。

歐央行委員：通脹受控前堅持加息

歐洲央行上周四亦決定加息0.25厘，歐央行管理委員會委員兼法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）及立陶宛央行行長Gediminas Simkus分別重申，在通脹受控前歐央行仍堅持加息，並相信歐央行將加息超過一次。

[香港地產]

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