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內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管

【明報專訊】受疫情影響，全球經濟在過去數年備受拖累，不少公司出現財困，特別是早前出手進取的內地發展商，現在被迫變賣物業，甚至部分被接管而淪為銀主盤。本報統計，由去年初至今逾一年以來，包括被接管人接管、放售、售出，或相關公司被傳財困後放售之物業，合共總值逾370億元，主要涉及內房恒大（3333）、祥祺集團及世茂集團等（見圖）。有業內人士認為，隨着通關、樓市轉活，相信部分物業可望加快獲承接，特別是豪宅物業或住宅地盤。

近月最矚目、由內房持有而被接管之物業，為深圳富商陳紅天旗下的祥祺集團3項物業，該公司2015、2016年間以約70億元連掃3個物業，最大額為以45億元向會德豐購入的紅磡One HabourGate東座（現名祥祺中心），上月已被接管。第一太平戴維斯指出，該廈由接管人推出作全球招標，截標日期為今年8月28日。根據原業主資料，物業去年估值約為70億元，物業總樓面約27.9萬方呎，設155個車位。

第一太平戴維斯首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢表示，目前項目出租率達84%，租務回報穩定。若連同東半山傲璇單位及山頂歌賦山道15號屋地，估計合共市值近百億元。

接管人推祥祺中心全球招標

另一個矚目人物，則為恒大及其主席許家印旗下物業，當中於2015年以124.98億元向華置（0127）購入的灣仔中國恒大中心，物業早於去年7月被接管，並於市場標售，當時物業市值約90億元，較買入價低近35億元或28%，而長實（1113）更罕有地表明有入標，惟物業至今仍未售出。許家印私人持有的山頂布力徑10B號大屋，早前亦由接管人推出放售，市值約8.8億元，最終因未到價再被收回。

此外，另一家內房世茂或相關公司，雖然旗下物業未被接管，但近年卻先後沽出多個物業，如長沙灣維港滙系列及壽臣山豪宅新盤之股權予合作伙伴，而2017年以70億元投得的九龍大窩坪項目，去年更有傳洽售中，該公司目前放售之物業，就有與明發（0846）合作的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，市場消息指叫價最少65億元。

學者料通關後氣氛轉佳 有望陸續售出

事實上，內房「爆煲」最矚目當然要數到海航系，該集團2016、2017年期間，先後斥資272億元鯨吞啟德內陸區4幅地皮，並把啟德內陸區由2014年每方呎樓面地價約6000多元水平，一舉推上1.3萬元，不過，2018至2019年，海航系已把該4幅啟德地盡沽予恒地（0012）及會德豐，合共作價約292億元，個別地皮作價較當初購入價為低。

對於近年先後有內地發展商持有的物業被接管，身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地主席梁志堅早前稱，香港與內地做地產生意形式不同，但數年前「盲中中」搶地的內地發展商已消失，現時即使有內房在港投資，都會比以往懂得計算。

香港中文大學經濟系副教授莊太量則解釋，內房未能出售物業，亦發不了債，令其股價大幅下跌，因而再沒資金發展，但本港全面通關，物業市場氣氛較通關前佳，預計物業可望陸續售出。

明報記者

[香港地產]

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