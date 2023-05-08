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蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商

【明報專訊】內房財困下除出售旗下物業外，早前投得的官地亦要變賣，有本地投資者趁機接貨，買地加入發展商行列。其中以物業收租為主的旭日集團主席、「玩具大王」蔡志明，因同屬潮州鄉里、佳兆業（1638）主席郭英成在2021年出現財困，以37.7億元購入原由佳兆業持在2020年1月投得的屯門青山公路住宅地，變身成為發展商。

上述地皮鄰近香港小輪 （0050） 、帝國集團的帝御系列項目，由佳兆業於2020年1月以35億元投得，項目可建樓面約58.3萬方呎，每方呎樓面地價6005元，較香港小輪、帝國項目2016年每方呎樓面地價4085元貴近五成。該項目2021年初已獲屋宇署批准興建4幢3層高的洋房、4幢樓高21層的分層住宅連康樂設施。

另外，啟德區只持有鄰近體育園商業項目的遠展（0035），2021年11月與新世界（0017）聯手向佳兆業等以79.48億元、每方呎樓面地價13,830元購入啟德跑道區第4B區4號住宅官地，金額包括地基工程，令遠展在啟德擁有住宅項目。

遠展新世界 接佳兆業啓德跑道區貨

資料顯示，該地皮早在2018年11月由高銀（0530）及潘蘇通爆冷以89.07億元投得，其後數次向不同買家出售項目，終在2020年9月向內地商人陳壯榮以34.77億元出售項目，連同承擔銀行貸款共約70億元，並達成項目三七分帳機制，及後再引入佳兆業作為股東之一，而項目最終落入新世界及遠展手中。遠展董事總經理孔祥達在購入地皮後曾表示，地皮已完成部分地基工程，節省建築費用及時間，實際呎價成本應更低，對交易感到高興。

[香港地產]

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