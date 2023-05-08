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University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場

【明報專訊】周末未有新盤舉行大型銷售活動，綜合市場消息，過去兩日新盤市場僅錄約18宗成交（見表）。近月積極推盤的新地（0016），旗下大埔白石角University Hill 2B期繼上周五公布首張價單後，昨日隨即公布加推2號價單，首次推出的開放式單位，實用面積218方呎，折實價約333萬元入場。

上述2號價單涉及115伙，由開放式至3房間隔，折實價332.55萬至892.39萬元，折實實呎13,155至19,117元，折實均呎16,168元，與上周五首張價單折實均呎16,228元相若。新地副董事總經理雷霆表示，University Hill 2B期示範單位參觀反應踴躍，故加推新一批單位，並計劃未來兩日公布銷售安排，而系內屯門NOVO LAND第2A期最快本月底推出，並於下月以招標形式推售啟德天璽‧海。

周末一手僅沽約18伙

新地代理總經理胡致遠稱，連同今張價單115伙，項目標準戶已悉數推出，今批單位實用面積218至546方呎，包括13伙開放式、9伙1房、90伙2房及3伙3房單位，入場單位為優景閣第2座1樓A6單位，實用面積218方呎，屬開放式間隔，折實價332.55萬元，折實實呎15,255元，今批單位以定價計，市值逾8.4億元，若連同首張價單市值近20億元，項目有機會本周末開售。

另長實（1113）營業經理詹勳榮表示，沙田名日．九肚山已獲批滿意紙，並隨即進行收樓程序，項目並已更新價單，由即日起取消部分優惠，包括Perfect 10付款計劃、車位認購，並劃一採用即供付款計劃，令項目最高折扣率由樓價14.25%降至10.25%，變相提價4%。此外，恒地（0012）等發展商合作的啟德跑道區天瀧，上周五起招標，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨日繼續招標，大雨下展銷中心參觀人流不斷，當中不乏一家大小家庭客及投資者。

[香港地產]

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