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坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成

【明報專訊】北部都會區發展帶動下，有財團向城規會申請，改劃粉嶺坪輋一幅182萬方呎的農地及綠化地，發展成大型住宅項目，提供逾1.4萬伙住宅單位，連同零售、社福設施等，總樓面逾700萬方呎，規模接近天水圍嘉湖山莊，屬北都大型的規劃發展。項目上月下旬截收公眾意見後，城規會共接獲126份意見書，當中有111份或約88%的意見贊成，指可推動新界北及打鼓嶺一帶的發展，有關改劃亦有助紓緩房屋供應。

長春社嘉道理農場反對改劃

據城規會文件顯示，上述申請亦收到14份或11%意見書反對，另有一份意見書持中立意見，其中反對意見來自打鼓嶺塘坊村、長春社、嘉道理農場暨植物園公司。長春社意見表示，本港農地已持續地流失，從1997年共6080公頃，至今年只餘4100公頃，26年以來減少1980公頃，是次提出的大型改劃，將令農地進一步減，並開創不良先例。嘉道理農場則提出，自政府在2021年提出北都發展策略後，該農場在北都內的9個農田進行了鳥類物種調查，其中鄰近申請地點的打鼓嶺大埔田及山雞乙地區，共有90種鳥類，包括31種受保護物種，如全球瀕危的黃胸鵐，認為該一帶生態價值很高，宜作保育。另該一帶若興建高樓大廈將對鳥類造成阻礙，嘉道理農場認為，希望城規會否決有關改劃申請。

資料顯示，上述改劃申請由漢成發展有限公司提出，公司董事為雷耀輝及黃國垣，雷耀輝過去曾協助新地（0016）處理位處元朗洪水橋、屯門藍地一帶的農地，故不排除申請與新地有關。申請改劃地點粉嶺坪輋丈量約份第77約及第84約等多個地段和毗連政府土地，地盤面積約182萬方呎，位置偏離粉嶺市中心，在下山雞乙村的南面，地處打鼓嶺以南。

[香港地產]

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