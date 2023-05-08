海之戀平盤被消化 均呎1.9萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理陳澔龍表示，荃灣海之戀‧愛炫美第2B座中層B室，實用518方呎2房戶，以930萬元易手、實呎17954元；原業主2017年以829.3萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利100.7萬元或約12%；上述成交為海之戀，近期成交呎價最低之個案。陳續稱，現時不少放盤業主已收窄議價空間，料短期內二手成交仍然偏軟。

不過，荃灣同區御凱，則錄破頂價二手成交。中原地產副營業董事謝秋儀表示，御凱第1座高層A室，實用1553方呎4房雙套間隔、附設1064方呎平台，可享藍巴勒海峽海景，以5098萬元成交，實呎32827元，料為荃灣二手成交實呎，首破3萬元關口，相關成交價料亦為屋苑新高；原業主2015年3350萬元買入，帳面賺1748萬元或52%。

御凱特色戶5098萬沽 屋苑二手新高

雖然樓價反彈，但市場仍不乏蝕讓成交。資料顯示，大嶼山長沙WHITESANDS自2015年開售後，新近錄得首宗二手買賣成交，為屋苑1幢雙號屋，實用2467方呎、3房2套連儲物室間隔，庭院連花園面積共1489方呎，1樓設135方呎平台，另連955方呎天台及私人車庫，早前以3650萬元易手、實呎14795元。

據了解，上述洋房新買家、原業主均為內地背景人士；原業主2018年5450.5萬元一手購入，當時只需付4.25%印花稅，料已取得香港身分證，帳面蝕1800.5萬元或33%，連使費料實蝕逾2000萬元或超過36%。

WHITESANDS洋房業主沽貨 料損手四成

另資料顯示，資深投資者譚伯榮持有的天后柏傲山第5座高層D室，實用596方呎2房間隔，以1692.8萬元易手、實呎28403元；譚氏2014年1733萬元一手購入，現帳面蝕逾40萬元或逾2%，惟入市時需付樓價8.5%雙倍印花稅，但計及發展商回贈，料連使費料實蝕約60萬元或3.5%。

事實上，譚氏去年12月亦曾以3850萬元蝕讓柏傲山第6座高層B室，該單位原於2014年4087.7萬元購入，料實蝕約310萬元或約7.6%。

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