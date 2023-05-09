羅便臣道大宅2750萬沽 57年升274倍

利嘉閣地產首席聯席董事招佩貞表示，羅便臣道109 C號於1955年入伙，樓齡約68年，整幢物業只設4伙，其中一個實用1736方呎低層單位，3房1套連工人房間隔，外望半山城市景，最新以2750萬元易手，實呎15,841元。原業主1966年10萬元購入，持貨長達57年，帳面獲利約2740萬元或274倍。

新港人1265萬購浪澄灣兩房戶

此外，中原首席分區營業經理王秉義表示，鄰近奧運站的浪澄灣，位於2座高層E室，實用560方呎，2房間隔，放盤不足一周即以1265萬元易手，創屋苑今年同類2房新高，實呎22,589元。新買家為新香港人，議價後即決定入市作新居。原業主2016年939萬元購入，持貨6年多，帳面獲利326萬元或35%。

薈蕎兩房640萬沽 5年實蝕兩成

不過，市場亦再有零星二手蝕讓個案。美聯助理聯席董事羅航星指，大圍薈蕎1翼中層D01室，實用399方呎，2房間隔，以640萬元售出，實呎16,040元；原業主2018年755.4萬元一手購入，帳面蝕約115.4萬元，若連使費料實蝕約150萬元或近兩成。

中原地產分行經理曾日昇則指，新葵芳花園錄得本月首宗成交，位於A座高層4室，實用400方呎，2房間隔，上月叫價620萬元放售，最新以606.8萬元沽出，實呎15,170元。原業主2020年4月636.8萬元買入，剛過3年額印期，帳面蝕30萬元，若連使費料實蝕約64萬元或約一成。另中原副分區營業經理張子榮稱，荃灣全‧城滙5座高層B室，實用801方呎，3房間隔，加息後減價78萬元，以1482萬元沽出，實呎18,052元。原業主2017年1391.62萬元一手買入，帳面獲利90.38萬元或6.5%，連使費料微利離場。