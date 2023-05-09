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維港匯首錄預租 內地專才1.65萬租1房

【明報專訊】再有內地專才來港承租單位個案。中原分區營業經理李芳表示，快將入伙的西南九龍長沙灣的維港匯錄得首宗預租個案，位於1期3B座中層F室，實用320方呎，1房戶型，內地專才以月租1.65萬元承租，實用呎租52元，呎租與同區的南昌站上蓋匯璽相若。業主2021年4月以約797萬元一手購入，租金回報約2.5厘。維港匯現有大約33伙放租，戶型以開放式及1房為主，每呎叫價約為55元至65元不等。

九龍城單幢新盤瓏碧近日亦陸續入伙。中原高級分行經理莊鈞雄表示，瓏碧錄得本月首宗租賃成交，單位為低層J室，實用面積213方呎，開放式間隔、望市景，以月租1.3萬元租出，實用呎租高見61元。

瓏碧213呎開放式呎租高見61元

業主今年1月582萬元一手買入，租金回報約2.7厘。資料顯示，瓏碧對上一宗租賃成交於上月，一伙實用同屬213方呎低層B室，以月租1.26萬元租出，實用呎租59元。

大圍站上蓋柏傲莊有業主反價後將單位租出，區內代理指，位於2期第7B座高層A室，實用面積671方呎、3房1套間隔，業主原叫價25,000元，議價後以25,500元租出，即反價500元或2%，實用呎租38元。

柏傲莊業主反價 3房2.55萬租出

租客為同區客，見屋苑交通方便，故接受業主反價。業主2020年1363萬元一手購入上述單位，租金回報約2.2厘。

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