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帝峯．皇殿特色戶693萬沽 勁蝕35% 新港人業主持貨5年 連辣稅料損手300萬

【明報專訊】樓市經過第一季的小陽春後，近日二手交投市况似有放緩之勢，除傳統大型屋苑交投減慢外，市區高檔屋苑亦接連錄得蝕讓；其中奧運站帝峯‧皇殿一個開放式連平台特色戶，新近以693萬元易手，由於原業主購入時須付15%辣稅，連使費計算，料勁蝕近300萬元、蝕幅高見35%，料為屋苑歷年蝕幅最大二手成交。

明報記者 林尚民、歐陽慧恩

對近日二手市况轉弱，中文大學經濟學系副教授莊太量認為，今年首季本港樓價指數已上升5%，通關效應對樓市第一波帶動已經被消化，加上近日多個新盤推出，新盤供應多，「樓價指數不大幅下跌已算穩定」。

學者：通關帶動第一波已消化

至於上述帝峯‧皇殿蝕讓成交，利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，為屋苑第7座低層特色戶，實用333方呎連169方呎平台、開放式間隔，以約693萬元易手、實呎20,811元，原業主料為新香港人，於2018年以850萬元購入，帳面虧損約157萬元或18%。由於原業主購入時須付樓價15%辣稅，故連同其他使費，料實蝕約300萬元或35%。

徐補充，上述為帝峯‧皇殿本月首宗二手成交。值得一提是，屋苑對上一宗蝕讓成交，於今年2月錄得，為第6座中層實用301方呎B室開放戶，成交價606萬元、實呎20,133元，原業主2019年715萬元購入，連使費實蝕約150萬元或21%。

另市場消息稱，何文田天鑄第5座高層A室，實用1221方呎，4房雙套間隔，以3960萬元售出、實呎32,432元；原業主2019年以4500萬元購入，帳面已蝕540萬元或12%，若連同各項使費，料實蝕約820萬元離場，蝕幅約18%。

天鑄4房業主料損手820萬離場

不過，新界老牌屋苑則錄高價成交。美聯高級分區營業經理陸家民稱，屯門叠茵庭第3座頂層戶，實用389方呎2房間隔連267方呎天台，以594.4萬元售出、實呎15,280元，為屋苑去年6月後，屋苑首次再有單位成交實呎升穿1.5萬元，成交價與屋苑2房戶歷史最高成交價615萬元，亦僅相差逾20萬元或3%。原業主2015年以395萬元入市，帳面賺逾199萬元或逾50%。

叠茵庭特色戶呎售1.5萬 近1年首見

世紀21奇豐區域經理莊瑞生稱，馬鞍山居屋錦鞍苑B座中層4室，實用645方呎3房戶，於自由市場以778萬元易手、實呎12,062元；上述原業主2019年以736萬元於自由市場購入，帳面賺42萬元或約6%。

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