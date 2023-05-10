霸菱亞洲創辦人傳36億購深水灣道洋房

估計或將重建 涉1.65萬呎

上述深水灣道66號，佔地約2.2萬方呎，現由6幢洋房組成，每幢洋房實用2742方呎，由馬氏家族持有收租多年。有關物業曾於今年1月初登記以36億元易手，文件簽署時間為去年12月中，當時買家以Blue Water HK Property Holdings Limited作登記，董事為一名姓李的女士。

近日有市場消息指出，物業由莊佳誠購入，估計購入後，有機會進行重建；若以地積比率0.75倍發展，料可建樓面約1.65萬方呎，即每方呎樓面地價高見21.8萬元。至於物業原業主馬墉傑家族，早於1979年12月以1150萬元購入，持貨至今43年，帳面大賺35.8億元，升值逾310倍。

另一方面，祥祺集團及陳紅天相關人士持有的多個在香港的物業已被接管，第一太平戴維斯表示，接管人最新推出港島東半山傲璇OPUS HONG KONG五樓單位連同兩個車位，將按現狀以非交吉形式出售，截標日期暫定為8月8日。

上述單位實用5154方呎，擁5房4套連書房、客廳、飯廳及廚房，按早前市場估計，物業市值約5億元，實呎近10萬元。第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深助理董事施豪東表示，傲璇採一梯一伙設計，自推出市場以來，已全數獲富豪級買家購入，從未有單位二手放售。

陳紅天等持有傲璇單位被接管標售

另可留意是，祥祺集團2016年以45億元購入的紅磡One Harbour Gate東座（現稱祥祺中心），早前亦被接管人推出作全球招標，截標日期為今年8月28日。翻查資料，物業去年估值約70億元，物業總樓面面積合共約27.9萬方呎，設155個車位。