洪水橋/厦村擬建2.68萬伙公私營單位

有關工程將於洪水橋/厦村新發展區第二期發展中推展，最快在2030至2031年落成。

涉11幅地皮 最快2030年落成

據城規會文件顯示，申請地點位於元朗丈量約份第124 約，以及第125約多個地段和毗連政府土地，以及屯門丈量約份第130約多個地段和毗連政府土地，在擬議中的港鐵洪水橋站兩旁，擬議或准許公營及私營房屋發展，另設社會福利設施，以及在公營房屋發展的非住用平台，提供商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構等。

資料顯示，上述11幅土地坐落於「住宅（甲類）」土地，主要是作高密度住宅發展，申請人計劃當中9幅公營房屋用地的最高地積比率限制，建議由5.5或6倍，提高至6.8倍，由原先興建的19,297伙，增加4970伙或26%、至24,267伙。

主打公營房屋 私宅僅2595伙

至於2幅私營房屋用地，鄰近青山公路-洪水橋段以西，以及港深西部通道以東，建議由6倍地積比率，增加至6.5倍，可建單位數目由原先2355伙，增加240伙或10%至2595伙。

申請人指出，放寬地積比率後，將額外增加約5210伙房屋供應（4970伙公營房屋、240伙私人住宅）。另申請人稱，擬議方案，可紓緩本港房屋供應不足的問題。