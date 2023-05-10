moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

原凱施餅店持有荃灣舊樓3680萬易手

【明報專訊】據市場消息稱，曾由凱施餅店相關人士持有的荃灣眾安街5號全幢物業，最新被財務公司接管，並以3680萬元連租約易手，該物業總面積約1900方呎，呎價約1.94萬元；據悉，物業現由髮型及美容店租用，月租13萬元，租期至2025年9月，料新買家可享租金回報率4.2厘。

呎價1.94萬 買家回報逾4厘

據了解，上述物業非住宅樓契，若日後重建住宅，需要向城規會申請，以及要進行補地價。資料顯示，凱施餅店有關人士在2016年12月以5550萬元購入，即物業在逾6年間，帳面貶值約1870萬元或34%。

另外，捷和集團或有關人士透過公司持有的灣仔金鐘匯中心中層全層，面積4109方呎，透過「賣殼」（即公司轉讓形式）以6100萬元易手，呎價約1.48萬元；捷和等在2016年7月5600萬元購入物業，持貨快將7年，帳面獲利500萬元或約9%。

林子峰放售香港仔商業單位 285萬起

此外，由資深投資者林子峰持有、原作長線收租之用的香港仔裕輝商業中心一批單位，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，獲委託作項目獨家代理，涉14個單位，面積約285至575方呎，意向價約285萬至483萬元，平均呎價約8000至1萬元，當中逾85%屬連租約，月租由近9000至1.12萬元，租金回報約2.3至3厘。梁補充，項目14個單位若悉數售出，可望套現約5873萬元。

另利嘉閣（工商舖）地產聯席董事呂煥碧稱，獲委託放售深水埗順寧道253至263號地下7及8號，商舖總面積約11,550方呎，業主意向價約1.6億元，呎價約1.38萬元；物業現由佳寶超市租用，月租41萬元，租期至2025年底，買家預計可獲租金回報率約3厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款