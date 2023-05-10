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LP10坐落康城最臨海 巨宅3906呎

【明報專訊】經過多年發展，將軍澳日出康城的社區發展已見成熟，吸引不少中產家庭進駐。對早年在區內上車、或憧憬新晉發展社區前景的換樓客，南豐發展的日出康城第10期LP10，相信是不俗選擇。LP10定位為區內同系LP6的升級版，項目位處日出康城最臨海位置，開揚海景屬最大亮點。LP10去年底落成入伙，目前尚餘小量大單位及特色戶待售，買家可即買即住。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

LP10總共提供893伙，單位實用面積447方呎起，至最大3906方呎，標準戶型涵蓋2房至4房，另設特色戶。頂層複式大戶是LP10的「樓王」，今次介紹的第2A座58至59樓A室複式戶，實用面積3906方呎，屬項目最大一伙，料為日出康城區內最大分層住宅。單位採5房5套間隔，連350方呎平台、1591方呎天台，設私人泳池，盡顯豪宅氣派。

複式巨無霸設私人泳池

單位大門入口設於58樓，甫入單位，開揚海景即盡收眼底。由於不設玄關，大門連逾600方呎廳區，外接橫跨整個客、飯廳的露台。

露台可觀賞港島東一帶的開揚海景，而廳區空間感更十足，估計放置家具後，仍具充裕走動空間。發展商在樓書標示為「客廳」的位置，打通上層，令樓底足足逾6米，除進一步增加空間感外，亦有助增加室內採光度。

大廳樓底6米 空間感採光度佳

發展商亦沒有吝嗇廚房的空間。單位的梗廚面積近250方呎，與坊間的迷你單位面積相若，配套家電齊備，包括一組雙頭電磁爐、一組明火煮食爐、兩個大雪櫃等。此外，交樓標準亦提供種菜機、酒櫃、咖啡機等。

單位向西南，5間套房均可享開揚海景，估計為了遷就景觀，大部分房間的佈局均呈梯形，擺放家具時料需多花心思。其中3間套房位處下層，面積約145至261方呎，適合充當書房或客房。主人房及另一間較大套房位處上層，主人房採呂字形開則，面積約357方呎（不計套廁），內設兩個浴室，男女戶主可避免「爭廁所」；上層另一間睡房佔地逾245方呎，屬5間睡房中開則最方正一間。

私人天台可舉行燒烤派對

再往上便是私人天台，戶主可瀏覽動人海景景色外，亦是舉行燒烤派對的好地方；天台上層是私人泳池，戶主可一邊享受海景、一邊暢泳。

■有片睇

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