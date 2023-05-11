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4商場今年開幕 AIRSIDE下季起試業 70萬呎八成出租率 40餐廳佔整體商戶35%

【明報專訊】本港社會逐漸復常，四個大型商場將於今年陸續啟用（見表1），其中南豐2017年以逾246億元、每方呎樓面地價12,863元購入的啟德商業項目，曾一度是本港最貴商業地，現發展為AIRSIDE，將在下季試業，為啟德區內首個大型綜合商場，涉及約70萬方呎樓面，比同位於東九的新地（0016）觀塘apm還要大。南豐表示，商場目前出租率達八成，獲戲院、超市、餐飲等率先進駐。

明報記者 容婌維、甘潔瑩

值得留意，區內位於AIRSIDE毗鄰的「雙子塔」項目、即利福國際啟德SOGO崇光百貨店，整個項目，包括寫字樓及商場，總樓面近110萬方呎，最快年底亦啟用。另今年港鐵商場，分別是大圍站的圍方和黃竹坑站的THE SOUTHSIDE亦將在今年落成，前者最快今年夏天開幕，涉65萬方呎，目前出租率約70%；另佔地逾50萬方呎的THE SOUTHSIDE，出租率逾50%，預計今年底起分階段開幕，即今年底前有4個商場開幕或試業，涉及最少共185萬方呎樓面。

MCL設7影院逾900座位

南豐香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE商場部分已出租八成，包括多個商戶，如戲院院線MCL、city'super超市、無印良品等，以及全港首個商場室內衝浪場連餐廳等，當中，MCL屬商場最大租戶，租用逾3.3萬方呎樓面，設7個影院、提供逾900個座位。另餐飲業租戶佔整體商戶約35%，約40家餐飲商戶，以及約1.2萬方呎的美食廣場。他預計，商場下季試業時將全數租出。

寫字樓已租出逾三成樓面

許謙讓又稱，AIRSIDE寫字樓部分共120萬方呎，約40萬方呎或約33%獲承租，呎租35至49元，較東九龍甲廈平均呎租約25元，高出四成至近一倍。他透露，寫字樓最大的租戶暫為日資金融集團旗下分公司，承租約9.6萬方呎樓面。許氏指出，現有金融業、中資企業等洽租，部分洽租3至4層，料今年底前寫字樓出租率可達50%。另南豐集團亦計劃今年底前由中環遷至AIRSIDE，屆時總部將釋出約4萬方呎樓面招租。他認為，疫下令寫字樓空置增加，預計需時2至3年消化，相信今明兩年寫字樓租金均持平。

南豐總部遷入AIRSIDE

另外，仲量聯行指出，今年首季度亞太區的商業地產投資活動，按年縮減30%至約270億美元（約2106億港元），其中香港商業地產投資額由去年第四季，按季下跌10%至約16億美元（約125億港元）。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，本港首季商業地產投資總額下跌，因大部分交易以中小型私人資本交易佔多，隨着通關的利好消息下，預期今年底前，投資市場仍會以商舖、工業及酒店交投最活躍。

[香港地產]

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