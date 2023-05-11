旺角前BODY SHOP 設巨型3D廣告牆

GU租逾萬呎 7月啟用

另業主委任第一太平戴維斯任首席租務代理，負責該廈地面至2樓部分商舖的招租工作，引入首度落戶旺角的連鎖時裝店GU， 該新店位於商場1及2樓，總面積約1.1萬方呎，預計7月下旬開幕。

聖誕樹王子1.68億入市金鐘東昌大廈

另由「聖誕樹王子」鄭家恒及鄭鍾偉上月透過公司以1.683億元購入金鐘東昌大廈7樓全層，面積約8824方呎，呎價約1.9萬元，鄭家恒為生產聖誕樹為主業之一的保利高集團行政總裁。原業主1986年1323.6萬元購入，帳面獲利逾1.55億元或11.7倍。

資料又顯示，灣仔金鐘匯中心10樓全層，面積約4109方呎，上月中以6180萬元易手，呎價約1.5萬元。買家為達勤環球有限公司，公司董事包括陳惠明、謝美英及莫蔚灝，其中莫蔚灝為前特首曾蔭權長子曾慶衍妻子莫蔚淇的兄長。原業主為捷和集團或有關人士，2016年7月5600萬元購入，帳面獲利580萬元或約10%。

另外，葵涌貨櫃碼頭路鍾意恒勝中心4樓兩個單位，上月以3500萬元易手，面積共10,171方呎，呎價3441元，買家Dang Family Investment Limited，董事包括駿嶺生物科技行政總裁鄧國全及營運總監孫詠琪，駿嶺為港府認可的核酸檢測中心。原業主為餐飲聯業協會會長兼廠商會常董黃家和等，2001年280萬元購入，帳賺3220萬元或11.5倍。

[香港地產]