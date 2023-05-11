3辣稅上月280宗 按月跌26%

涉及稅款7.639億 按月減4.6%

三大辣稅中，反映投資者入市的DSD成交，上月有196宗，較3月份的260宗按月減少24.6%，涉及稅款4.95億元，按月減少10.7%；反映非本港或公司買家的BSD成交，上月則有71宗，較3月份的92宗減少22.8%，涉及稅款2.639億元，較3月份2.36億元多11.8%，並創2021年12月後新高。至於涉SSD成交，上月有13宗，較3月份的24宗減少45.8%，所涉稅款約500萬元，按月少逾50%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，上月一手私樓及二手住宅註冊量共錄4937宗，較3月7274宗下挫約32.1%，相信隨着上月整體住宅註冊宗數回落，辣稅個案亦跟隨下挫，惟跌幅較大市小。

嘉峯匯2房1175萬沽 3年實蝕逾一成

事實上，近日市場續錄二手蝕讓成交，中原地產高級分行經理匡夏元表示，啟德嘉峯匯2B座極高層E室，實用512方呎，2房間隔，以1175萬元易手，實呎22,949元。原業主2020年3月1249.2萬元一手購入，持貨3年多，帳面需蝕讓74.2萬元，若連使費料實蝕約130萬元或逾一成。

樂悠居1房額印鬆綁沽 3年實蝕60萬

此外，美聯物業高級區域經理姚偉明稱，荃灣樂悠居高層19室，實用312方呎，1房間隔，早前以599萬元放售，最新以573.8萬元易手，實呎約18,391元。原業主2020年5月606萬元購入，剛過3年額印期沽出，帳面蝕32.2萬元，若連同使費料實蝕逾60萬元或逾一成。

[香港地產]