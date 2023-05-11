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入讀中大內地女生 1.5萬租朗濤1房戶

【明報專訊】雖然距離暑假仍有一段時間，但部分來港讀書的內地生，已急不及待在港租樓。一名即將入讀香港中文大學的內地女生，預付半年租金共約9萬元，以月租1.5萬元租用大埔白石角朗濤一個一房單位，業主料享約2.2厘租金回報。

預付半年租涉9萬 呎租38元

中原分行經理馮兆永稱，上述單位為朗濤7B座高層K室，實用面積396方呎，1房間隔，開價約1.7萬元，議價後以1.5萬元租出，實用呎租37.9元。租客為一名內地女生，新學年將於中文大學升學，為方便上學，即以先付半年租金方式，租入單位自用。業主2021年836萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

深灣9號3房戶6.75萬租出

此外，市場亦錄大額租務成交。美聯分行助理聯席董事蕭振邦表示，香港仔深灣9號1座低層B室，實用1421方呎，3房1套連儲物房間隔，獲豪宅租戶以月租6.75萬元租用，實用呎租47.5元，業主2012年3月約3371萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

泓景臺2房戶1.75萬租出

另一方面，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，位於2座低層E室，實用面積約447方呎，屬2房間隔，望內園池景，原以1.88萬元放租，最新以約1.75萬元租出，實用呎租約39.1元。業主今年3月才以約740萬元購入單位，租金回報約為2.8厘。

[香港地產]

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