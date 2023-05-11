葉創成：留學生增 安怡居「宿舍」近租滿

安怡居近月翻新廣東道一座53年樓齡唐樓，提供逾40個住宿位置，目標客戶是來港留學生及年輕工作人才，曾慧莉上周五就此接受專訪，帶記者及攝記「行幾層樓梯」登上高層單位，該單位面積近1000方呎，分間為4個約100方呎房間出租，3個是單人房，月租5600元或5900元；1個是雙人房，房內設有上下格牀，每個牀位月租3500元；換言之，全個單位可容納5人居住，住客可共用大廳、開放式廚房及兩個洗手間。

租金重返爆疫前水平

曾慧莉透露，上述共居空間項目共有9個單位，可以容納44人，近日已推出市場招租，租期由今年8月中起，最短租期12個月，至今出租率近七成；她續說，受惠於內地來港留學生回升，以及從外國來港工作人口增加，例如有本港酒店以實習生的模式聘用東南亞國家大學酒店系學生來港工作，加上不少韓國、新加坡及馬來西亞專才亦來港掘金，並向集團租用共居空間，故集團於本港已營運一段時間的9個項目，出租率現均接近100%，租金亦已重返疫情爆發前、2019年的水平，表現理想。

2020年爆疫 曾免租兩月留客

回看2020年首季本港疫情帶來的挑戰，曾慧莉現仍記憶猶新，尤其是在2020年8月開始的2020/21學年，本港不少大學取消面授課程，轉為網上授課，令部分內地或外國來港升讀大學的留學生取消來港，拖累當時集團旗下約470個共居公寓房間有約30%退租。

她表示：「我們的經營模式是，擬來港的留學生訂房時先給予兩個月租金，便可預留房間，至8月他們來港時，可以選擇繳付一年租金；而2020年8月，由於不少內地生已不需要來港上課，故此他們亦決定撻訂，令我們的共居公寓房間空置率突然大幅增加。」

曾慧莉表示，在2020年8月面對來港留學生的「撻訂」潮，安怡居的應對方法是給予兩個月的免租期，提供誘因令他們即使不需要到本港大學上課，仍然繼續來港租用共居公寓房間：「假如當時我們不提供兩個月免租期，相信退租率不止是30%，而可能是80%。」

曾減租近三成吸引護士入住

除了變相減租留住來港留學生外，安怡居當時亦直接減租以開拓本地客源，包括減租近三成以吸引在油尖旺區醫院工作的護士租用旗下共居公寓房間暫住。曾慧莉表示：「當時空置率高達30%，我們當然要想方法填滿（fill up），其中一個渠道便是吸納本地人居住，包括以優惠價出租予醫護人員。

當時本港不少護士需要連踩兩更，而有一些在廣華醫院、伊利沙伯醫院工作的護士，本身居住在新界偏遠地區，今日踩完兩更後，明天又要再踩兩更，難以回到家中休息，而我們有不少共居公寓房間在鄰近這些醫院的油尖旺區，便以相宜價格出租予她們。」

由於在2020/21學年下半年、即2021年2月開始，本港不少大學已恢復面授課程，故此安怡居由2020年8月開始的逆境，半年後已經明顯改善，而曾慧莉當時採取的策略是「先求量再求價」，共居公寓房間繼續減租令出租率快速回升，故在2020/21及2021/22學年平均租金均按年下跌，出租率已重返90%。而隨着2022/23學年需求轉旺，租金按年溫和上升，出租率更已回升至近100%。

看好業務前景 擬收購全幢物業

安怡居旗下共居公寓房間在2023/24學年已開始招租，今年8月起租，曾慧莉指出，由於來港留學生及從外國來港工作人士均回升，至今反應理想，已簽訂租約的租金按年顯著改善、重返2019年疫情前水平，料出租率亦可繼續維持在100%附近。

拓展大計方面，曾慧莉透露，目前安怡居旗下約500個本港共居公寓房間，當中約400個房間來自集團旗下的包租項目，餘下約100個房間屬小業主交予集團管理，由於看好業務前景，集團正積極考慮購入全幢物業收租。

明報記者 葉創成

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