moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

University Hill 2B六日收逾7700票 超額48倍

【明報專訊】市場聚焦何文田站瑜一‧天海昨日開價之際，新地（0016）旗下樓花期長約13個月、明日首輪發價單開售160伙的大埔白石角University Hill第2B期，昨日截止認購，發展商表示過去6日收逾7776票，超額約48倍，市場估計入票人士以項目2A期向隅客、即市場俗稱的「復活票」為主。

明首輪價單開售160伙

University Hill第2B期明日首輪推售183伙，當中160伙、即87%單位採價單發售，另23伙招標；其中160伙以價單發售單位，涵蓋開放式至3房戶，折實價332.55萬至1007.04萬元，折實呎價13,112元至19,117元。

綜合市場資訊，5月至今整體新盤成交累錄約350宗，其中香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰，最新售出實用面積2171方呎的11號屋（連2992方呎花園、850方呎天台），屬4房間隔，成交價5300萬元，實呎24,413元，為項目去年11月後、半年來首錄一手成交，買家成交期為60日。

市區方面，信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，新沽出第6座8樓C室，實用面積790方呎3房間隔，成交價1830萬元，實呎23,164元。維港滙II本月至今暫累售10伙，吸金逾1.96億元。另一方面，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，新錄一宗撻訂；項目於5月3日透過招標售出的第7A座地下A室，成交價2888.8萬元，實用面積1343方呎，3房間隔連花園特色戶，實呎21,510元，據成交紀錄冊顯示，相關交易未有進展，料買家已撻訂及遭沒收5%訂金，料涉逾144萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款