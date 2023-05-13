西寧街住宅地招標 最高估值23億

鄰近殮房將重置 原址建海濱長廊

地政總署又顯示，地皮現為巴士總站，毗鄰為招商局第二貨倉，地盤面積約2.43萬方呎，作私人住宅用途，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，私人住宅用途的最高樓面逾24.32萬方呎，賣地條款規定，總樓面面積需包括興建公共交通總站和公廁等政府地方。地皮將於下周五招標，下月30日截標。翻查資料，政府去年11月推出西寧街「蚊型」住宅地，純住宅可建樓面僅4.6萬方呎，由興曄發展以逾4.392億元、每方呎樓面價約9500元奪標。

每呎地價料9500元

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，整體地價下跌，加上發展商仍積存不少單位待售，預計發展商出價將較審慎。中原測量師行張競達表示地皮可建樓面規模較大，加上堅尼地城一帶地皮供應罕有，料可吸引不少中小型發展商入標。綜合市場估值，若地皮以純住宅發展，地皮估值介乎約21.9億至23.1億元，每方呎樓面地價約9000元至9500元。