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CCL連跌三周後彈0.5% 165點爭持

【明報專訊】本港樓價走勢反覆橫行，具體反映4月17日至23日市況的中原城市領先指數CCL，最新報165.87點，按周升0.48%，經歷之前連跌3周後再現反彈，但指數比早前5周在168點上下爭持的水平略低，近2周於165點反覆。事實上，本周8大樓價指數7升1跌，上周則7跌1升，反映整體樓價走勢反覆。

泓碧1房600萬沽 實蝕120萬

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報167.56點，按周上升0.47%；CCL（中小型單位）報165.90點，按周上升0.47%；豪宅方面，CCL（大型單位）報165.71點，按周上升0.52%。四大分區方面，港島CCL Mass報166.91點，按周上升0.03%，連跌2周後企穩；九龍CCL Mass報164.05點，按周上升2.1%，結束3周連跌；新界東CCL Mass報184.20點，按周上升0.31%，連升3周共2.55%；新界西CCL Mass報151.55點，按周下跌1.26%，連跌2周共2.51%，是本周唯一下跌的指數。

至於二手買賣方面，新界半新盤不乏蝕讓；中原分區營業經理陳鴻霆指，馬鞍山泓碧2座高層H室，實用面積315方呎，1房間隔，以600萬元售出、實呎約1.9萬元；原業主2019年以686萬元一手購入，帳面蝕約86萬元，如連使費計實蝕約120萬元或17%。

瓏璽二手破冰 3房售2760萬

市區方面，鄰近奧運站的瓏璽錄得今年首宗二手成交，中原高級資深分區營業經理鄭永馨指，瓏璽8座高層B室 ，實用面積1002方呎3房戶，以2760萬元成交、實呎2.75萬元；原業主2014年以1900萬元購入，帳面賺860萬元或45%。

美聯首席高級營業經理蔡玉峰指，鰂魚涌華信花園高層C室，實用面積445方呎2房戶，新近以760萬元易手、實呎1.7萬元；原業主2008年以約296萬元購入，帳面賺約464萬元或1.6倍。

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