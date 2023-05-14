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University Hill 2B期首輪價單160伙沽清

【明報專訊】新盤推售浪接浪，新地（0016）旗下樓花期長約13個月的大埔白石角University Hill第2B期，昨日進行首輪銷售，當中以價單發售的160伙全數售出，發展商擬短期內加推，部署本周進行新一輪銷售。另一焦點新盤、華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田站瑜一‧天海，昨日起接受認購，入票數目理想，發展商亦計劃本周展開銷售。

新地旗下University Hill第2B期昨日進行首輪銷售，共涉183伙，當中160伙以價單發售，另有23伙招標。項目分兩個時段推售，A組大手客時段先揀樓，買家可購入兩至三伙，B組為一般買家。經過約8小時的銷售，以價單銷售的160伙全數獲認購，發展商擬短期內加推，將在本周進行次輪銷售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組客戶斥資逾1800萬元購入兩伙3房單位作自住。

瑜一．天海擬本周展開銷售

華懋旗下何文田站瑜一第1A期瑜一．天海，日前公布首張單位售價，以折實均呎26,718元，推出首批90伙，1房折實售價由798萬元起，項目昨日對外開放示範單位及接受認購，據悉，市場反應不俗，發展商部署在本周展開銷售。

天瀧今推120伙招標

由恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，在今日母親節推出120伙招標。推出前夕，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，昨日不少參觀人士到售樓處參觀，對臨海單位感興趣。

據成交紀錄冊資料顯示，項目累售11伙，套現逾4.4億元。

另一方面，豪宅新盤續錄成交，華懋西半山大學閣昨日以招標形式售出1座11樓B室，實用1584方呎，4房雙套間隔，連同一個車位，成交價8100萬元，實呎51,136元。項目自2021年12月推售至今，累積售出22伙，套現約17.9億元。

太古城2房戶1130萬易手

受惠新盤銷情帶動，龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄優質戶成交，美聯物業高級營業經理錢敏義表示，單位為恒天閣中層H室，實用584方呎，2房園景戶，原業主早前以1200萬元放售，獲同區分支家庭客垂青，議價後減價70萬元或5.8%、以1130萬元易手，實呎19,349元。原業主1987年6月以約58萬元購入，轉手帳賺1072萬元或逾18倍。

[香港地產]

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