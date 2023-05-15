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新地乘勝追擊 擬月底推NOVO 2A期 University系列售逾500伙 2B期周四再賣205伙

【明報專訊】龍頭發展商新地（0016）積極推售旗下新界大型新盤，近日登場的大埔白石角University Hill第2A、2B期，經3輪銷售，發價單單位累沽逾500伙後，擬乘勝追擊，部署最快兩周後、即5月底推出同系屯門兆康NOVO LAND第2A期、涉929伙。事實上，分6期發展的NOVO LAND，於去年夏天開始登場，已推出之第1A期、1B期和2B期，不足1年內累售約2244伙，吸金總額估計高約138億元，為近年熱盤。

明報記者 容婌維、林可為

上述NOVO LAND第2A期涉929伙，料主打1房及2房單位，戶型佈局料與NOVO LAND第2A期相似，預計關鍵日期2024年4月，樓花期長約1年；新地副董事總經理雷霆表示，集團部署最快本月底推出，繼續「月月有樓賣」，料勢成新界西北焦點新盤。

涉929伙 雷霆：續月月有樓賣

至於University Hill第2B期，雷霆指，剛過去周六以價單形式首輪推售的160伙，即日沽清，套現逾10.5億元。若連同4月開售的第2A期、去年夏天推售的Silicon Hill，新地優景里項目至今累售約1080伙，估計吸金總額約81億元。

此外，University Hill第2B期上周六晚，加推價單3號涉206伙，折實均呎為16,482元，屬原價加推；項目並落實周四（18日）次輪推售205伙，其中185伙以價單發售，20伙招標，明晚8時截止認購。新地代理總經理胡致遠補充，次輪以價單推售的185伙，折實價332.55萬元至935.75萬元，折實呎價1.38萬至1.93萬元；另新地亦更新價單1號、2號，上調約21伙的售價（相關單位未上載銷售安排），加幅最多逾10%。

瑜一．天海首推獲超額認購

其他新盤方面，華懋和港鐵（0066）合作、樓花期約1年半的何文田站瑜一．天海，項目上周六開放設於荃灣的示範單位後，過去兩日錄逾8000人次參觀；華懋集團銷售總監封海倫稱，瑜一．天海首推單位已錄超額認購，日內擬加推單位。瑜一．天海首推90伙，折實均呎26,718元，實用面積364方呎1房戶，折實入場費798萬元起。另同系瑜一第1C期，過去兩日售約2伙，其中第5B座25樓D室，實用面積466方呎2房戶，作價1445.31萬元，實呎3.1萬元。

本月首兩周新盤成交535宗

另恒地（0012）牽頭、樓花期約16個月的啟德跑道區天瀧，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，昨日母親節，參觀人流絡繹不絕。

綜合市場資訊，5月首兩周整體新盤成交錄約535宗，惟天氣欠佳下，昨日成交較靜，其中萊蒙（3688）牽頭的窩打老道128 WATERLOO，沽出10樓F室，實用面積551方呎，兩房間隔，售價1742.1萬元，實呎3.16萬元。

[香港地產]

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