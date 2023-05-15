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上月商舖租務成交377宗 按月減三成

【明報專訊】上月公眾假期較多，據中原（工商舖）最新統計顯示，4月本港商舖市場，共錄約377宗租賃成交，對比3月錄約548宗，按月減少約171宗或31%，但按年同期對比則相若。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基指，上月因有清明節、復活節假期，影響個別品牌的落戶決定，因而令4月商舖租務交投略轉淡，但他認為，自本港和內地全面通關，市面消費氣氛活躍，預計下半年商戶租舖開業步伐將有增無減。

據中原（工商舖）資料顯示，上月市場共錄約377宗商舖租賃成交，涉總金額約4566.54萬元（3月錄約6703.69萬元），宗數、金額按月均減約31%，對比去年同期則見量穩、價升。

可留意是，上月市場仍錄個別矚目租務個案，包括尖沙嘴星光行地下1及2號舖，以每月約100萬元租予名牌手袋店；旺角花園街71至73號地下A至C號舖，以月租約78萬元租出，新租客為大型體育用品公司。

核心購物區商舖空置率窄幅上揚

另統計資料顯示，4月五大核心購物區的商舖空置率，均呈現窄幅上揚，表現較佳是銅鑼灣區，空置率維持在6.34%，與3月相若，但對比2022年同期則多出0.94個百分點。

此外，中環最新舖位空置率為13.21%，灣仔則錄約13.06%，兩區按月分別上升0.1、0.03個百分點。九龍方面，尖沙嘴最新舖位空置率約11.53%，按月增0.06個百分點；旺角錄約9.12%，按月微升0.02個百分點。

分析：下半年商戶租舖開業勢增

黃續指，雖然4月舖市租賃成交、空置率表現均不算向好，但宏觀市場氣氛已比去年改善，而根據旅發局資料，2月訪港旅客人次約146萬人，3月增加至約245萬人次，按月增幅逾67%；市面人流增加，租客租舖開業心態自然變強，加上現時疫情可說已成過去，配合政府消費券派發，零售及餐飲市道將明顯好轉。

[香港地產]

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