新地商場母親節生意按年增兩成

新地執行董事馮秀炎表示，母親節向來受到市民重視，市民大多會選擇外出堂食慶祝，而周末天雨多，不少市民均改往商場消費，令到過去兩日的商場人流、生意按年增20%。

餐飲保健品鑽飾商戶最受惠

馮秀炎續指，要數是次母親節最受惠商戶，包括餐飲、保健品及鑽飾珠寶等商戶；其中不少提供母親節套餐的食肆、中式食店，很早已收到近80%預訂，母親節周末等候入座時間至少需時45分鐘，而晚市更要做兩至三輪枱，當中，客人大多會選擇較貴價的套餐，其人均消費逾400至500元，按年增長達20%。

與此同時，同樣受惠於母親節消費檔期的商戶，亦包括珠寶金飾、精品蛋糕店等；集團旗下商場有精品蛋糕店，於母親節當日甫開店已見人龍等候，推出的母親節限定蛋糕，單是母親節已收逾100張訂單，高峰期更有長龍於店外等候購買。

此外，珠寶類銷情以鑽飾最受捧，特別是以母親節為主題的珍珠鑽飾系列，最受消費者歡迎，人均消費升10%到6000元至逾1萬元不等。

[香港地產]